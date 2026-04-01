В 1/8 финала Кубка России встретятся команды, закончившие регулярный чемпионата Суперлиги на 13-16 местах, а также клубы, не преодолевшие квалификационный раунд. «Кузбасс» ожидает серия матчей с нижегородским «Горьким» до двух побед (в случае зеркального счета исход противостояния решится в «золотом» сете).

В отличие от «Кузбасса», нижегородцы по итогам «регулярки» смогли пробиться в квалификационный раунд чемпионата страны, где в двух встречах уступили «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. В нынешнем сезоне «Кузбасс» и «Горький» обменялись гостевыми победами по ходу гладкого сезона – в Кемерове команда Андрея Дранишникова выиграла со счетом 3:1, а в Нижнем Новгороде «оранжевая дружина» взяла реванш (3:2).

Серия 1/8 финала Кубка России стартует 1 апреля в Кемерове. Встреча между «Кузбассом» и «Горьким» начнется в 19 часов. Эту игру в прямом эфире покажет телеканал «Кузбасс Первый».