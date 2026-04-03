В учреждениях родовспоможения и детской службы медицинских организаций Кузбасса всю неделю работали московские эксперты Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова и НМИЦ им. Н.И. Пирогова. Они оценили, как организовано оказание медпомощи пациентам Перинатального центра Кузбасской областной клинической больницы им. С.В. Беляева и Кузбасской областной детской клинической больницы им. Ю.А. Атаманова. Пристальное внимание уделили анестезиологической помощи и реанимации, проверили уровень практических знаний персонала и соблюдение эпидемиологического режима.

Кроме того, они проследили весь путь, который проходят пациентки – от санпропускника до выписной комнаты. Отметили и хорошее оснащение операционных блоков и условия хранения лекарств в Перинатальном центре им. Л.А. Решетовой.

– Системная работа с Национальными медицинскими исследовательскими центрами — ключевое условие выполнения задачи по системной перенастройке здравоохранения Кузбасса. Для нас важно получить не просто оценку нынешней ситуации, а полноценную «дорожную карту» роста качества анестезиологии и детской реанимации. Каждая рекомендация экспертов будет взята в работу, чтобы в итоге кузбасские мамы и дети получали помощь по самым строгим федеральным стандартам, — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

– Мы исследовали ситуацию во всех деталях и увидели, что в целом качество помощи находится на высоком уровне. У персонала достаточно компетенций и мотивации, есть необходимое оснащение и медицинские материалы. Разумеется, есть и возможности для улучшений – сформулируем поэтапный план их достижения, — отметил директор НМИЦ им. В.И. Кулакова по анестезиологии и реаниматологии для беременных Михаил Кецкало.

Эксперты побывали в Кузбасской детской клинической больницы им. Ю.Е. Малаховского, а также в медучреждениях Новокузнецка и Белова. Проверили там алгоритм действий персонала при поступлении маленьких пациентов, то, с какой скоростью реагируют врачи на экстренные случаи и насколько корректно заполняют документы.

– Нашей задачей было изучить маршрутизацию пациентов в детских реанимациях, проверить готовность приемных отделений к неотложной помощи с самых первых минут после поступления ребенка в больницу. По итогам визитов мы дадим конкретные рекомендации по совершенствованию работы, — прокомментировала начальник управления по реализации функции НМИЦ им. Н.И. Пирогова Татьяна Куличенко.

Кроме рекомендаций, которые в дальнейшем дадут федеральные эксперты для повышения доступности и качества медпомощи в перинатальной и педиатрической службах Кузбасса, они также провели консультации для почти 100 тяжелых пациентов.