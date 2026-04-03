В Кемеровской области в круглосуточном режиме идет работа по подготовке дорог к безаварийному пропуску паводковых вод. Привлекается специализированная техника. Дорожные службы очищают водопропускные трубы от щитов, снега и наледи, делают траншеи, приводят в порядок водоотводные лотки, конусы и барьерные ограждения. Все для того, чтобы предотвратить размыв насыпей и подтопление проезжей части.

– В центре внимания – автодороги, действуем на упреждение. На сегодня очищено более трех тысяч водопропускных труб. С начала сезона вывезли более 4 млн кубометров снега. Ответственным службам важно вести непрерывный мониторинг, реагировать на любую угрозу максимально быстро, — отметил глава региона Илья Середюк.

В муниципалитетах дорожники также вывозят снег, чистят кюветы и дождеприемные колодцы. В частности, в Белове в районе переулка Линейного уложили новую водопропускную трубу, прочистили и углубили водоотводную канаву до железнодорожных путей. В Кемерове на Московском и Октябрьском проспектах промыли дождеприемные колодцы, вскрыли кюветы на улицах Профсоюзной, Авиационной, Железнодорожной, а также очистили водопропускные трубы на Хвойной, Солончаковой, Ручейной и других. В Прокопьевске на улицах Мирной и Образцовой прорыли траншеи для отвода воды.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, в поселке Иганино Новокузнецкого округа, где в результате разлива реки Ускат вода зашла на дорожное полотно, сейчас проехать можно, ограничений для транспорта нет. Но на месте дежурят специалисты Управления по защите населения и территории округа.