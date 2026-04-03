В оздоровительном комплексе «Горняк» состоялись корпоративные турниры по волейболу и мини-футболу среди коллективов предприятий Компании.

На игровом поле турнира по волейболу встретились шесть команд: шахтоуправления имени А.Д. Рубана, шахты имени С.М. Кирова, Разрезоуправления, Обогатительной фабрики, Технологической связи и Теплосилового хозяйства.

Соревнования стартовали с группового этапа, команды разделились на две группы и провели матчи за выход в плей-офф. После определения сильнейших в группах А и В, прошли финальные игры за призовые места. Несмотря на то, что участники не являются профессиональными спортсменами, они продемонстрировали яркую игру и настоящую командную сплочённость. Игрокам важно было проявить себя не только в составе команды, но и в индивидуальном зачёте. Личные рейтинги по итогам этих соревнований будут учитываться при формировании сборной для участия в корпоративной межрегиональной Спартакиаде «Игры Титанов», которая пройдет в июле.

Наиболее убедительно выступила команда ШУ имени А.Д. Рубана, не уступившая золото турнира соперникам ни в одном матче. Серебро завоевала команда Технологической связи, бронзовым призером стала команда шахты имени С.М. Кирова.

В заключительном туре первенства по мини-футболу участие приняли восемь коллективов из шахтоуправления имени А.Д. Рубана, шахты имени С.М. Кирова, Разрезоуправления, Обогатительной фабрики, Производственно-транспортного управления, Управления по профилактике и рекультивации, Спецналадки и Теплосилового хозяйства.

Все команды показали решительный настрой. Опасные моменты возникали один за другим, игра держала болельщиков в напряжении до финального свистка, но успех сопутствовал тем, кто на протяжении всего первенства демонстрировал взаимовыручку и умение действовать в нестандартных ситуациях.

Первое место заняла команда Спецналадки, серебряным призером стала объединенная сборная Обогатительной фабрики и Теплосилового хозяйства, бронза у ШУ имени А.Д. Рубана.

Призеры всех турниров получили кубки, медали и грамоты. Проведенные игры в очередной раз подтвердили, что высокие результаты достижимы не только в производственной деятельности, но и в спорте. Поддержка коллег одинаково важна как в забое, так и на спортивной площадке, а крепкий командный дух остаётся залогом успеха в любом деле.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс»