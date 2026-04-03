По итогам четвертого Грантового конкурса Движения Первых 15 организаций из Кузбасса стали победителями и получат в сумме более 29 млн рублей на реализацию своих проектов.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, в конкурс приняли участие представители 76 регионов России, в список лучших вошли 496 проектов.

– В прошлом году Кузбасс вошел в топ-3 регионов по количеству отправленных заявок на Грантовый конкурс Движения Первых (205 заявок). В этом же году наш регион усилил свои позиции и стал вторым по количеству отправленных заявок на конкурс Движения Первых (248 заявок). Отмечу, что в общей сложности за четыре года проведения конкурса кузбасским организациям удалось привлечь порядка 89 млн рублей на реализацию проектов по воспитанию и организации досуга детей и молодежи, — рассказала председатель регионального отделения Движения Первых Кузбасса Евгения Козленко.

В победители вышла Станция детского и юношеского туризма и экскурсий Таштагольского округа. Их проект – военно-тактическая игра «Лазертаг», где школьники смогут освоить такие навыки, как командное взаимодействие, распределение ролей, соблюдение правил и дисциплины, принятие решений в условиях ограниченного времени. Грант выиграл и Организационно-методический центр управления культуры Белова. Они организуют межнациональный фестиваль для подростков и молодежи «ЭтноФест». А проект Зеледеевской школы Юргинского округа под названием «ProТехнику — сделай сам и научи другого!» поможет развить участникам конструкторские навыки, а также усилит интерес к истории страны и истории своей семьи.

Получателями гранта также сталии Централизованная библиотечная система Яйского округа, Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства (Кемерово), Центр поддержки и развития общественных инициатив «Вектор» (Междуреченский округ), Полысаевская централизованная библиотечная система (Ленинск-Кузнецкий округ), Кузбасский педагогический колледж (Кемерово), Средняя школа №2 из Березовского, Центр спортивной подготовки сборных команд Кузбасса (Кемерово), Молодежно-спортивный центр (Мариинский округ), КемГУ, новокузнецкий Дом детского творчества №4, Региональное отделение «Поискового движения России» в Кемеровской области (Кемерово) и Кузбасский центр «Дом ЮНАРМИИ» (Кемерово).