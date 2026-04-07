Виталий Кнаус к началу специальной военной операции в 2022 году работал на заводе «Евразтехника», заочно получал второе высшее образование в СибГИУ. После начала СВО понял, что не может остаться в стороне. Виталий уволился с работы и ушел защищать Родину.



Служил на самых горячих направлениях. Получил несколько ранений.



Потом было возвращение домой, в мирную жизнь. Здесь он окончил университет, возобновил спортивные пробежки в парке, зимой встал на горные лыжи.



А затем – стал одним из участников программы «СВОи Герои. КуZбасс». Работает с наставником, министром строительства Кузбасса Ириной Александровной Печеркиной. Под ее руководством Виталий знакомится с работой ведомства, выезжает на строящиеся объекты, изучает особенности строительной отрасли.

«Его пример показывает – наша работа по формированию кадрового резерва из ветеранов нужна и важна. Мы создаем мощный задел на будущее. Ребята придут в управленческую команду Кузбасса и направят все свои силы на его развитие», – сказал Илья Середюк.

