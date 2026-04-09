Нынче в Кузбассе капремонт проведут в 928 многоквартирных домах региона. Строители займутся обновлением крыш и фасадов, заменой труб и теплоизоляции. Также будут чинить лифты и стояки в подъездах и квартирах. В общей сложности на капитальный ремонт МКД в этом году потратят 8 млард рублей.

«Люди ждут реальных перемен – повышения комфорта и безопасности. Главам территорий нужно пристально следить за ходом всех работ. Каждый подрядчик должен понимать: сроки и качество выполнения работ — на строгом контроле», – подчеркнул Илья Середюк.

Губернатор также отметил, что работы уже стартовали. За первые три месяца 2026 года отремонтировали 47 крыш и 20 лифтов. Инженерные сети привели в порядок в шести домах. Заниматься фасадами пока не позволяет погода.

