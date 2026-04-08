Ледоход на Томи сегодня утром уже наблюдали жители Новокузнецка и его окрестностей. Как сообщил губернатор Илья Середюк в соцсетях, сейчас лед плывет по реке в сторону кузбасской столицы. В отдельных местах ледоход заставил потревожиться спасателей и местные власти . Так, на Кондоме под Калтаном лед на небольшой глубине начал садиться на мель, из-за чего река вышла из берегов.

«В этом месте превентивно ослабили ледовое поле, благодаря чему подошедшая с верховьев вода взломала лед и прошла дальше, – рассказал глава региона.

Губернатор отметил, что за уровнем воды в реках и передвижениями льда в регионе круглосуточно следят специалисты.

