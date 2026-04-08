С 6 по 9 апреля в Шерегеше состоится Международный конгресс женщин-предпринимателей под названием «Туризм и креативная экономика». Организатором этого мероприятия выступил Комитет по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ», который отмечает своё 10-летие в Кузбассе.

«Креативные индустрии и туристическая сфера — в числе ключевых направлений, которые способны помочь Кузбассу в диверсификации экономики и создании новых рабочих мест. Наши предпринимательницы обладают огромным опытом в развитии качественного сервиса, новых форматов активного отдыха. Их энергия и идеи напрямую работают на развитие туризма, а значит — на экономику региона», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В конгрессе примут участие 150 женщин-предпринимательниц из 14 регионов России. Также будут приглашены международные спикеры. Онлайн-формат позволит присоединиться к дискуссии представителям Китая, ОАЭ и Омана.

Основная тема обсуждения — это развитие туризма и креативной экономики как ключевых факторов роста территорий. Кроме того, участники обсудят укрепление международной роли женского предпринимательства. Финальным аккордом мероприятия станет символический спуск на горных лыжах, который символизирует смелость, движение вперёд и новое позиционирование женщины в бизнесе и обществе.