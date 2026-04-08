Спортивная инфраструктура в Кемеровской области обновляется, строится и развивается. Об этом заявил губернатор Илья Середюк во время выступления с отчетом перед кузбасскими парламентариями в среду, 8 апреля.

К примеру, в Гурьевске после капитального ремонта был открыт спорткомплекс «Металлург». В Тисульском муниципальном округе появилась умная спортивная площадка с тренажерами и хоккейной коробкой. В январе 2026 года в областной столице после капремонта был открыт легкоатлетический манеж, продолжается реконструкция стадиона манежа. В Мариинске ведется строительство спорткомплекса, а в Прокопьевске – модульного бассейна.