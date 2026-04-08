В Кузбассе поэтапно ведется модернизация транспортной инфраструктуры. В тех территориях, где это возможно, ставка делается на электротранспорт. Об этом заявил губернатор Илья Середюк, выступая перед депутатами областного парламента.

В качестве примера глава региона рассказал о положении дел в крупнейших кузбасских городах.

Так, в Новокузнецке по федеральному проекту «Чистый воздух» в 2025 году была отремонтирована трамвайная и троллейбусная контактная сеть на пр. Октябрьский. Также были обновлены трамвайные пути на ул. Циолковского. Построены новая троллейбусная линия и тяговая подстанция в Новоильинском районе города.

В Кемерове запустили новую трамвайную инфраструктуру после реконструкции улицы Сибиряков-Гвардейцев, включая бесшовные рельсы, новую тяговую подстанцию, полностью обновленную контактную сеть.

«Начинается реализация сложного проекта – реконструкции самого протяженного в областной столице трамвайного маршрута №10, длина которого составляет 24 км. Это – также одно из самых загруженных транспортных направлений в Кемерове. Маршрут перевозит два миллиона пассажиров ежегодно. Важно продумать организацию реализации проекта так, чтобы он создавал меньше временных неудобств и для пассажиров общественного транспорта, и для автомобилистов», – сказал Илья Середюк.

В планах на будущее – продолжение обновления изношенной трамвайной инфраструктуры, в том числе путей, контактной сети, тяговых подстанций, после чего планируется сосредоточить усилия на обновлении парка самих трамваев.

Кроме того, в 2026 году на средства от экологического сбора планируется приобрести еще 33 автобуса на газомоторном топливе.