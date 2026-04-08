– То, что умели кузбасские врачи еще 15 лет назад, в ряде регионов до сих пор недоступно. Но мы выходим на новый уровень – это пересадка стволовых клеток крови. В кратчайший срок нужно подготовится и запустить этот процесс. До сих пор нашим пациентам приходилось ехать за таким лечением в федеральные центры, а у нас дома, в Кузбассе есть все компетенции, есть все условия, – сказал Илья Середюк.

Во время отчета перед парламентом губернатор Кузбасса рассказал о достижениях кузбасских медиков в части трансплантологии. Так, за прошедший год в регионе было проведено 72 операции по пересадки почки, 16 операций по пересадки печени, 11 – сердца и 27 – роговицы.Операции будут проводиться на базе новокузнецкой горбольницы №29. Губернатор поручил министру здравоохранения Кузбасса Андрею Тарасову в кратчайшие сроки все подготовить и приступить к трансплантации стволовых клеток.