В 2026 году Кемеровская область получила квоты на вывоз 60 млн тонн угля. Об этом сказал губернатор Илья Середюк во время отчета по итогам работы за прошедший год.

За прошлый год региону удалось отправить на экспорт 102,1 млн тонн угля, из них 54 млн тонн было отправлено в восточном направлении.

– Вывоз угольной продукции для Кузбасса вопрос жизненной важности. Среднее расстояние до портов от нашего региона 4 000 км в любую сторону, как на запад, так и на восток. Это означает в разы большую логистическую нагрузку, рост себестоимости продукции, снижение конкурентоспособности на внешних рынках, и каждый угольный вагон проходит половину страны прежде, чем попасть на экспорт. В этих условиях вывоз продукции – вопрос выживаемости отрасли. Поэтому мы глаз не спускаем, контролируем выполнение соглашения с РЖД, – сказал губернатор.

По итогам напряженных переговоров Кемеровская область в этом году стала единственным регионом, заключившим соглашение о вывозе угля с железнодорожниками. Компания гарантирует вывоз 55 млн тонн угля, и ещё дополнительно пяти млн тонн при наличии свободных мощностей.

