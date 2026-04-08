Свыше миллиона человек в Кемеровской области пользуются воздушным транспортом. Эта тенденция сохраняется уже на протяжение трех лет.

Регулярно появляются новые маршруты, субсидируется ряд социально-значимых направлений.

Рейсы из аэропортов Кузбасса выполняются в Москву и Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Читу, Улан-Удэ.

«Событие 2025 года в сфере авиасообщения – открытие нового терминала Новокузнецкого аэропорта. Терминал поднял на новый уровень качество сервиса. Аэропорт получил национальную премию «Воздушные ворота России» как лучший аэропорт, который обслуживает до миллиона пассажиров в год», – отметил губернатор Илья Середюк.

По объективным причинам были сдвинуты сроки второго этапа реконструкции взлетно-посадочной полосы в Кемерове. В нынешнем году будет проведена необходимая подготовка, а в 2027 году начнутся непосредственные работы на полосе.

Летом 2026 года будет завершено проектирование аэропорта в Шерегеше.