Губернатор Кузбасса в своем отчетном докладе о работе исполнительных органов власти за 2025 год сообщил, что забота об экологической обстановке в регионе находится в числе приоритетов. Системная работа в этом плане идет по нескольким ключевым направлениям, в том числе снижение выбросов в атмосферу и ввод экологичного общественного транспорта.

Глава региона отметил, что за прошлый год промышленные предприятия только в двух главных города Кемеровской области – в Новокузнецке и в Кемерове – потратили на экопрограммы 8,1 млрд рублей.

– В Кузбассе начала работу передвижная экологическая лаборатория. Технику мы приобрели из средств, выплаченных промышленниками за негативное воздействие на окружающую среду. Город Кемерово вместе с промпредприятиями создает открытый городской портал мониторинга качества воздуха. Если опыт будет успешным, масштабируем его на весь регион, – заявил Илья Середюк.

В то же время глава региона заметил, что его возмущает загрязнение рек золотодобытчиками. И в этом плане идет активное взаимодействие с правоохранительными органами. В 2025 году проверяющие, прокуратура 20 раз выезжали на золотодобывающие предприятия, комиссия обследовала более 40 рек и ручьев. В результате было возбуждено более 100 административных дел, золотодобытчикам предъявили к выплате более 120 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба водным объектам.

Кроме того, Илья Середюк рассказал, что за прошлый год в Кузбассе ликвидировали 75 несанкционированных свалок, в том числе и по сигналам от внимательных и неравнодушных кузбассовцев.

К тому же Кемеровская область вошла в топ-5 лучших регионов страны по массовости участия жителей во Всероссийской акции «Сохраним лес». И Кузбасс стал вторым в Сибири по количеству высаженных деревьев. Всего в массовых озеленительных кампаниях 2025 года высажено более 4 миллионов деревьев и кустарников.