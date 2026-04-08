На тридцать пятом заседании Парламента Кузбасса губернатор Илья Середюк подвел итоги 2025 года и представил приоритетные направления работы на 2026 год.

«В числе приоритетных задач — контроль ситуации на угледобывающих предприятиях и во всех отраслях промышленности; поддержка малого бизнеса, особенно в сельхозпроизводстве; активное использование туристического потенциала Кузбасса — в том числе для создания новых рабочих мест, диверсификации экономики; поддержка участников СВО и семей героев. Главам территорий необходимо создавать комфортные условия в городах и поселках. Приводить в порядок дороги, дворы, места для отдыха и прогулок», — заключил губернатор.

В конце своего выступления Илья Середюк выразил благодарность депутатам от «Единой России» и представителям других фракций за содействие в реализации инициатив и проектов, направленных на развитие Кузбасса. Кроме того, он определил ключевые задачи для органов государственной власти и местного самоуправления.