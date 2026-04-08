Проект по поручению президента РФ поддерживает педагогов и повышает престиж профессии. К участию приглашаются учителя по таким предметам, как биология, география, история, физика, химия, математика, русский язык и литература.

Федеральным оператором телешоу является Фонд гуманитарных проектов, стратегическим партнером — АНО «Диалог Регионы», просветительским партнером — исторические парки «Россия — Моя история».

Для участия необходимо пройти предметное тестирование и записать видеовизитку. Заявки принимаются через платформу «ВКонтакте» до 31 мая.

Главный приз — цикл авторских познавательных передач на федеральном телеканале. Финалисты также получат ценные подарки и возможность участия в научно-просветительских поездках от партнеров проекта. В прошлом сезоне участие приняли более 6,6 тысячи педагогов.

Кузбасские педагоги дважды выходили в полуфинал проекта: в 2023 году — учитель русского языка и литературы Инна Травкина из Междуреченска, в 2024-м — учитель химии Елизавета Урбан из Киселевска.

«На площадке ты попадаешь в совершенно другой мир, сталкиваешься с людьми другой профессии, отчего процесс становится незабываемым. Пройдя такой путь, рекомендую каждому попробовать свои силы, независимо от возраста и стажа», — отметила полуфиналистка третьего сезона Елизавета Урбан.

