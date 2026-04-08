В кадетском балу приняли участие около 225 человек из Губернаторской женской гимназии, Губернаторского многопрофильного лицея, Губернаторской кадетской школы МЧС, Губернаторской кадетской школы полиции.

Бал состоялся в Музыкальном театре имени Боброва в областной столице. Губернаторские организации заложили новую традицию в этом году. Воспитанники исполнили несколько бальных танцев, включая «Русский лирический», «Московская кадриль», «Испанский вальс», «Ручеек», а также провели хореографический мастер-класс для всех желающих. Помимо этого, с творческими номерами выступили хор Губернаторской кадетской школы МЧС, вокальный ансамбль «Кадет», студия вокала «Триоль» и ансамбль «Педагоги МЧС».

В губернаторских образовательных организациях Кузбасса обучается около 1 тысячи человек. Большинство воспитанников губернаторских учреждений являются активистами волонтерского движения, многие помогают ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в частном секторе, участвуют в благоустройстве мест захоронения бойцов советской и российской армии.