Полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолий Серышев ознакомился с объектами второй очереди кампуса мирового уровня Новосибирского национального исследовательского государственного университета (НГУ).

Полпред неоднократно отмечал, что развитие Сибири должно быть направлено на привлечение молодежи. Необходимо создать такие условия, чтобы учеба и карьерное развитие в регионе были престижными и комфортными. Эта задача является ключевой для государственной демографической политики и имеет особое значение для СФО, где отток населения остается серьезной проблемой.

В рамках национального проекта «Молодежь и дети» в новосибирском Академгородке строится кампус мирового уровня. Проект включает в себя учебный корпус, досуговый центр Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) университета и два общежития на 690 мест. Эти объекты были введены в эксплуатацию в июле 2024 года. Серышев посетил сооружения второй очереди: корпус поточных аудиторий с проектным центром, научной библиотекой и переходом, который открылся в августе 2025 года, а также научно-исследовательский центр и учебно-научный центр Института медицины и медицинских технологий.

«Каждый раз, когда посещаю такие объекты, испытываю настоящую гордость за нашу Родину — здесь созданы отличные условия для ребят, великолепная материально-техническая база. В учебный центр и университет поступают дети из многих регионов России, знакомятся с бытом, культурой, ценностями друг друга, учатся дружить. И остаются в Сибири», — отметил полномочный представитель. Будущее Сибирского федерального округа — это точно увеличение объемов производства, рост населения и уровня жизни, добавил он.

Отметим, что в Кузбассе также планируется строительство межвузовского кампуса. В настоящее время проект проходит конкурсный отбор в Министерстве науки и высшего образования России.