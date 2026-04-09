«Динамо-ЛО» из Соснового Бора уже проиграло нынче одну четвертьфинальную серию. В плей-офф чемпионата России на этой стадии команда Александра Климкина в двух матчах проиграла московским одноклубникам (0:3 и 2:3). «Кузбасс» же, оставшийся в этом сезоне без плей-офф, в 1/8 финала Кубка страны расправился с нижегородским «Горьким» (дважды по 0:3). Однако «Динамо-ЛО» – соперник другого калибра. Кемеровчане в нынешнем регулярном чемпионате два раза встречались с сосновоборцами и в обеих играх были биты (1:3 и 0:3).

Сегодня «Кузбасс» попробует найти управу на колючего оппонента. Первая игра четвертьфинальной серии Кубка России до двух побед пройдет сегодня в Кемерове, начало в 19 часов. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Кузбасс Первый».

