В марте было отправлено 40 тяжеловесных составов весовой нормой 8000 тонн. Включение в парк и использование тяжеловесных поездов обусловлено не просто необходимостью повышения пропускной способности и эффективности использования локомотивов, но и экономической целесообразностью: меньшим количеством рейсов можно перевезти больший объем грузов.

Практика подтверждает весомые достоинства этого подхода. Один локомотив везет 8000 тонн, что позволяет снизить расход топлива и амортизацию парка в расчете на тонну перевезенного угля практически вдвое.

Эксплуатация тяжеловесных составов ведется с декабря 2019 года. Внедрению предшествовали серьезные испытания, позволившие проверить готовность станций обслуживать составы увеличенной массы. Результат в 40 маршрутов за месяц стал рекордным за весь период использования тяжеловесных поездов. Для сравнения, предыдущий максимум был зафиксирован в июле 2022 года и составлял 33 маршрута.

Развитие тяжеловесного движения особенно значимо в условиях существующих инфраструктурных ограничений. Кроме того, есть важное преимущество — снижение экологической нагрузки. На тонно-километр перевозки тратится меньше дизельного топлива или электроэнергии по сравнению с легковесными составами, а также уменьшается шумовое воздействие, поскольку проходит в два раза меньше поездов.

Для Производственно-транспортного управления, как и для всей Компании, достигнутый показатель имеет существенное значение. Использование тяжеловесных поездов само по себе является высокотехнологичным решением, а выход на столь внушительное количество маршрутов подтверждает профессионализм коллектива.