14 муниципальных команд Кузбасса, прошедших обучение по федеральной программе «Угольные города», разработали проекты по снижению зависимости от угольной промышленности. К примеру, в Междуреченске предлагают создать новые туристические объекты и центр для проведения гонок дронов. Ленинск-Кузнецкому уйти от монозависимости помогли бы строительство зерносушильного комплекса и транспортно-логистического центра. Для Новокузнецка разработали проект по запуску производств в сфере углехимии и высокоточного машиностроения.

«В ситуации затяжного угольного кризиса мы ищем новые подходы к диверсификации экономики в целом, и особенно – моногородов. Мы должны их не просто сохранить, но сделать комфортными и современными, создать новые рабочие места, а главное – обеспечить рост качества жизни горожан», – отметил Илья Середюк.

Главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева и заместитель министра энергетики РФ Дмитрий Исламов изучили все проекты и дали советы по их доработке.

