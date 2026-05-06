В Кузбассе активно готовятся к празднованию 9 Мая. Во всех муниципалитетах региона проходят памятные, культурные и спортивные мероприятия, посвященные Великой Победе.

В Кемерове и Кузбасском муниципальном округе состоялись Георгиевские парады под названием «Дети победителей». Эти мероприятия были приурочены к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, дню памяти святого великомученика Георгия Победоносца и поддержке российских военнослужащих. В храме Георгия Победоносца в Кемерове прошла Божественная литургия. После этого более 300 детей, подростков и взрослых из разных городов Кузбасса отправились торжественным шествием к Парку Победы, где провели молитву в память о погибших воинах.

В селе Елыкаево, расположенном в Кемеровском муниципальном округе, участники военно-патриотических отрядов, юнармейцы, представители Движения Первых, педагоги, местные жители, духовенство и ветераны прошли от монастыря к памятнику землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Там они возложили цветы и почтили память героев, отдавших свои жизни за Родину.

В Гурьевском округе поздравления принимают труженики тыла. В округе проживает 45 ветеранов, включая 17 тружеников тыла, двух несовершеннолетних узников концлагерей и 26 вдов участников Великой Отечественной войны. В преддверии Дня Победы каждый из них получит традиционный подарок, а творческие коллективы учреждений культуры выступят с концертами.

Школьники Кузбасса присоединились к Всероссийской патриотической акции Движения Первых под названием «Эхо Победы». В рамках этой акции активисты создали уникальный Альбом Памяти, в который внесли имена и истории своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне на фронте и в тылу.

Движение Первых также проводит Всероссийскую акцию «Окна Победы». В Белове 110-метровое полотно вновь возглавит колонну «Бессмертного полка» в День Победы. В Новокузнецке и Калтане в рамках акции «Сад Памяти» были высажены деревья. В сквере на улице Интернатной в Орджоникидзевском районе Новокузнецка появились 81 куст сирени, символизирующий 81 год со Дня Победы.

Студенты Осинников, учащиеся школы №35 и волонтеры организовали флешмоб, выстроившись в слово «Победа». В детском саду №2 «Колокольчик» в Тяжинском районе прошел смотр строя и песни среди воспитанников дошкольных учреждений поселка. В Анжеро-Судженске проходит патриотическая акция «Песни Победы». В Калтане школьники приняли участие в «Победных стартах ГТО», где они демонстрировали силу и ловкость.