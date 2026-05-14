Кузбасс одним из первых в России начал эксперимент по легализации гостевых домов. Владельцам предоставили право регистрации таких объектов по упрощенной форме с последующим заселением туристов.

«Это позволит нам вывести частный сектор размещения из «серой зоны» и обеспечить туристов доступным и безопасным жильем там, где нет гостиниц или они слишком дорогие. Мы рассчитываем получить обратную связь от участников эксперимента, чтобы эффективно доработать механизмы законодательного регулирования отрасли. Главным результатом станут реальные изменения к лучшему для людей и бизнеса», – отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

На сегодняшний день в федеральном реестре числятся 124 кузбасских гостевых дома. При этом в регионе насчитывается 800 объектов, имеющих признаки гостевых домов.

