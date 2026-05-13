В Кузбассе прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Победителем в номинации «Второй старт», учрежденной для ветеранов специальной военной операции, стал Альберт Валитов из Междуреченска.

«Мы поддерживаем ветеранов в их стремлении развиваться, осваивать новые профессии. Поэтому активно развиваем такие программы, как «СВОи Герои. КуZбасс», «РаботаДляСВОих», «СВОй Бизнес». На базе Кадрового центра Кузбасса организовали индивидуальное карьерное сопровождение героев. Конкурс добавляет к этой системе поддержки немало новых возможностей», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Альберт Валитов — мастер спорта по рукопашному бою, учитель физкультуры и руководитель кадетского военно-патриотического клуба, педагог дополнительного образования по тактической медицине, работает в школе № 12. После возвращения со спецоперации прошел обучающий курс проекта «Значимый взрослый», и сегодня помогает также «трудным» подросткам и детям, оставшимся без попечения родителей. В дальнейшем он будет представлять Кемеровскую область на всероссийских соревнованиях, которые пройдут в Самаре в октябре.

Конкурс проводился в рамках федерального проекта «Человек труда» нацпроекта «Кадры», который реализуется по решению президента России Владимира Путина при поддержке партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба АПК.