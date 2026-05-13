«Единая Россия» обратила внимание на перегибы в вопросах маркировки, изъятия текстов, вырезания сцен и запрета доступа к литературным, музыкальным и кинопроизведениям, включая классику, входящую в золотой фонд отечественной культуры. Партия выступает против откровенной, неразумной и вредной цензуры в искусстве, фиксируя факты вымарывания слов, запрета песен и вырезания сцен из фильмов.

Подобные случаи возникают из-за перегибов в ряде ведомств и на местах, где практика правоприменения вступает в конфликт со здравым смыслом, а не из-за содержания самого законодательства. Вступление в силу закона о запрете пропаганды наркотиков не является основанием для тотальных запретов: не каждое упоминание наркотиков в художественном произведении является их пропагандой, а запреты на разъяснение вреда лишь привлекают излишнее внимание.

«Запрет на пропаганду наркотиков никто не отменяет. Но, ведь не каждое упоминание наркотиков является их пропагандой. Достаточно прочитать закон, чтобы это понять. Как можно объяснить вред чего-то, не рассказывая об этом? Как можно запретить литературные произведения, в которых наркотики упоминаются как зло? Запреты лишь привлекают внимание неподготовленных умов, запреты не позволяют разъяснять», — пояснил член Генсовета партии, замгендиректора ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный.

«Единая Россия» настаивает на необходимости тонкого и взвешенного подхода в оценке контента, исключающего как ослабление борьбы с реальной пропагандой, так и введение чрезмерных ограничений в сфере культуры. Партия призывает профильные ведомства и представителей культурной отрасли к диалогу для сохранения баланса между защитой общества и свободой творческого выражения.