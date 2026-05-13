Специалисты начали проводить выездные инспекции общественных территорий, обновленных в 2025 году в рамках проекта «Твой Кузбасс — твоя инициатива», сообщили в пресс-службе областного правительства. В состав комиссии вошли сотрудники министерства финансов Кузбасса, представители местных органов власти и активисты, участвовавшие в разработке проектов. До конца августа планируется осмотреть 25 объектов в 14 муниципалитетах региона.

«Такие проверки проводятся ежегодно. Их главная задача — обеспечить достижение конкретных результатов, которых ждут люди. Не просто выявить нарушения, а разобраться в причинах и оперативно добиться исправлений. При этом все замечания подрядчики обязаны исправить за свой счет», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Первые проверки прошли в Ижморском округе, комиссия оценила состояние новой спортивной площадки в Ижморском и обновленную аллею памяти в селе Симбирка. Следующий выезд запланирован на 19 мая в Ленинск-Кузнецкий округ.

Фото: пресс-служба АПК.