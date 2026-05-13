За первые 4 месяца этого года в регионе зафиксировали 325 нарушений трудового законодательства. Чаще всего работодатели допускают недочеты в вопросах охраны труда (210 случаев), особенно выделяются проблемы, связанные с обучением и инструктажем персонала, обеспечением средствами индивидуальной защиты и непроведением в положенные сроки специальной оценки условий труда. На втором месте – нарушения в оформлении трудовых отношений (52), в том числе ошибки в трудовых договорах и неправильно составленные приказы о приеме, переводе или увольнении сотрудников.

Следом идут несоблюдение режима труда и отдыха, нарушение прав работников на отпуск, недочеты при проведении расследований, оформлении и учете несчастных случаев (38 случаев). Замыкают антирейтинг задержки зарплаты, некорректные расчеты отпускных и прочие нарушения оплаты труда (25 нарушений).

В областной инспекции по труду предупредили, что каждое нарушение может обернуться штрафами до нескольких сотен тысяч рублей, внеплановыми проверками, приостановкой деятельности организации, уголовной ответственностью при тяжких последствиях.