За полгода в Кузбассе 474 семьи воспользовались услугами пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных. Промежуточными итогами работы пунктов поделились в пресс-службе областного правительства.

В настоящий момент в регионе работает 31 такой пункт. С момента их открытия кузбассовцы взяли для детей более 1,4 тысячи предметов.

«Проект будем развивать и дальше – в частности, будем пополнять фонды, особенно там, где самые ходовые вещи уже разобрали. Задача – сделать так, чтобы прокат был еще удобнее и доступнее для кузбасских семей с маленькими детьми», — отметил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

Среди получателей — 344 многодетные семьи, 60 одиноких родителей, 23 студенческие семьи, 17 семей в трудной жизненной ситуации, 16 малоимущих семей, 14 семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Отмечается, что прокаты были созданы в рамках нацпроекта «Семья», который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

