Трехэтажный многоквартирный дом возвели в поселке городского типа Яя на улице Красноармейская, 34а. Рядом с домом строят детскую площадку с качелями, монтируют шведскую стенку с гимнастической скамьей и устанавливают парковые скамьи. Застройщик уже заканчивает работы по благоустройству дворовой территории.

«Обеспечение жильем детей-сирот — приоритет народной программы «Единой России». Важно, что ребята получают не просто квадратные метры, а полноценное благоустроенное жилье. Новоселье станет стартом для их самостоятельной жизни, создания семьи и воспитания детей», – отметил Илья Середюк.

Ключи от квартир в новом доме получили сироты и молодые люди, выросшие без попечения родителей.

Фото: пресс-служба АПК