На своей странице в мессенджере Мах губернатор Кузбасса выложил видео, сделанное сегодня в 6:30 на набережной реки Томь в Кемерове. На кадрах запечатлено животное, внешне схожее с бобром. Зверек, пользуясь отсутствием большого количества людей на популярном у горожан месте прогулок, спокойно исследовал побережье.

Отметим, что в бобры в Кемерове – не редкость. В прошлом году в Кировском районе спасателям пришлось разрушать бобровые плотины, из-за которых разлившийся ручей затопил пешеходный мост и огороды.

Скриншот: Илья Середюк/Макс