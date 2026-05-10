По периметру территории молочного комплекса «Ваганово» в Промышленновском районе Кемеровской области установлены блокпосты. На предприятии выявлены случаи заболевания крупного рогатого скота.
«На предприятии продолжает действовать усиленный санитарный режим. Среди крупного рогатого скота выявлены случаи нодулярного дерматита. Специалисты проводят мониторинг для определения источников заноса заболевания. Продолжаем работу с Управлением ветеринарии и Россельхознадзором по выполнению всех рекомендаций», – заявил генеральный директор АО «Ваганово» Роман Майер.
Эту информацию подтвердили и в управлении ветеринарии Кузбасса, подчеркнув, что на производстве действительно усилены меры безопасности, проводится мониторинг и дополнительное обследование поголовья крупного рогатого скота. При этом, агрокомплекс продолжает работу.  