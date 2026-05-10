«На предприятии продолжает действовать усиленный санитарный режим. Среди крупного рогатого скота выявлены случаи нодулярного дерматита. Специалисты проводят мониторинг для определения источников заноса заболевания. Продолжаем работу с Управлением ветеринарии и Россельхознадзором по выполнению всех рекомендаций», – заявил генеральный директор АО «Ваганово» Роман Майер.

По периметру территории молочного комплекса «Ваганово» в Промышленновском районе Кемеровской области установлены блокпосты. На предприятии выявлены случаи заболевания крупного рогатого скота.Эту информацию подтвердили и в управлении ветеринарии Кузбасса, подчеркнув, что на производстве действительно усилены меры безопасности, проводится мониторинг и дополнительное обследование поголовья крупного рогатого скота. При этом, агрокомплекс продолжает работу.