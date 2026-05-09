В Белове открыли стелу, посвященную памяти Героя России Михаила Купова. Как пояснили в пресс-службе областного правительства, мужчина погиб при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции.

В церемонии открытия приняли участие супруга и дочь героя, а также губернатор Илья Середюк.

«Михаил – настоящий герой. Он с честью выполнял воинский долг на СВО, и до последних минут своей жизни оставался на посту. Михаил погиб, прикрывая товарища, пожертвовал собой, чтобы мы могли жить мирной и свободной жизнью. Наша задача — сохранить память о Михаиле и о его подвиге. А главное — передать ее будущим поколениям», — подчеркнул Илья Середюк.

Стелу установили на аллее «Дважды победители». Она выполнена в виде прямоугольной плиты из гранитной крошки со стеклом в виде звезды, на которое нанесен портрет Михаила Купова.

20 таких же объектов с именами беловчан — Героев Советского Союза были установлены в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: пресс-служба АКО.