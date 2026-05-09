В канун Дня Победы по всему Кузбассу прошла акция «Свеча памяти». Как сообщают в пресс-службе областного правительства, в ней приняли участие более 52 000 человек.

В Кемерове к акции, которая проходила у подножия мемориала Воину-Освободителю, присоединился губернатор Илья Середюк, ветераны Великов отечественной войны и труженики тыла.

«Сегодня по всему Кузбассу зажглись 52 тысячи свечей. В память о тех, кто отдал свою жизнь в годы Великой Отечественной войны, в знак нашей общей скорби и благодарности героям. Вместе вспоминаем павших воинов — творцов Великой Победы. Их подвиг бессмертен. Мы помним, мы гордимся. С наступающим Днем Победы!» — сказал Илья Середюк.

Помимо этого, в некоторых городах области прошла еще одна акция – «Огненные картины войны». В Кемерове житеели создали копию мурала, посвященного трудовому подвигу кемеровчан в годы войны.В Новокузнецке из двух тысяч свечей создали четырехметровую огненную инсталляцию с изображением фигуры женщины и воина.

В Прокопьевске участники акции выложили из свечей Георгиевскую ленту, гвоздики и надпись «9 Мая», а в Киселевске появилось изображение журавлей.

Фото: пресс-служба АПК.