Губернатор Кемеровской области Илья Середюк лично приехал к 105-летней участнице Великой Отечественной войны Нине Железновой. Глава региона поздравил ее с 81-й годовщиной Победы.

«Вы были среди тех, кто одержал великую Победу в истории нашей страны. И сегодня остаетесь примером и для нас, и для молодежи. И особенно – для бойцов специальной военной операции, и для тех, кто поддерживает их в тылу. Здоровья и долголетия вам, и всем ветеранам!» — сказал Илья Середюк.

Под окнами Нины Кузьминичны артисты провели праздничный концерт, исполнили песни Победы и пронесли большую Георгиевскую ленту.

Нина Кузьминична воевала в составе 50-го отдельного батальона наблюдения оповещения связи. Службу Нина Кузьминична несла в городе Жмеринка Винницкой области, который фашистская авиация бомбила не раз. Девушка стойко перенесла все тяготы войны. И здесь же в мае 1945-го в звании ефрейтора встречала Победу.