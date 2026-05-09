В Кемеровско области в 16 раз состоялся автопробег «Эстафета памяти. Кузбасс — фронту», посвященный Великой Победе. Две колонны автомобилей одновременно стартовали с юга и севера Кузбасса и в конце встретились в Белове.

Более 200 празднично автомобилей выстроились на Центральной площади, где их приветствовал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

«Такие мероприятия помогают нам сохранить бесценное наследие — историю наших отцов и прадедов. Низкий поклон нашим ветеранам войны и труда. И огромная благодарность всем, кто сегодня участвует в памятных событиях», — обратился к собравшимся Илья Середюк.

В пути участники возлагали цветы к мемориалам и проводили уроки мужества для школьников.