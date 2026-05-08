В минувшие сутки работа аэропортов Южного федерального округа была временно скорректирована после попадания беспилотных летательных аппаратов в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. Инцидент затронул региональный центр управления воздушным движением, однако, как подчеркнули в Минтрансе, никто из персонала не пострадал — все сотрудники находятся в безопасности.

Сразу после происшествия профильные ведомства оперативно активировали резервные механизмы управления воздушным движением. Специалисты проводят оценку ущерба и диагностику оборудования с целью максимально быстрого возвращения к штатному режиму работы.

В настоящее время Минтранс России и Росавиация в тесной координации с авиакомпаниями и аэропортами прорабатывают график возобновления полетов. Ожидается, что в ближайшее время будет принято решение о запуске рейсов на Юг с адаптированной частотой – с учетом текущих условий и приоритета безопасности.