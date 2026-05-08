Губернатор Кузбасса Илья Середюк посетил Новокузнецк, чтобы лично оценить ход реставрации мемориальной стены «Тыл — Фронту» на Бульваре Героев.

«Мемориал — не только важный объект культурного значения, это еще и знаковое место для горожан. Поэтому очень важно, чтобы реставрация прошла максимально ответственно, позволила сохранить стену в том виде, к которому привыкли новокузнечане. Ответственным службам и главе города лично необходимо контролировать этот вопрос, следить за качеством всех восстановительных работ», — подчеркнул Илья Середюк.

Глава города Денис Ильин сообщил губернатору, что в ходе работ была выявлена необходимость восстановления кирпичной кладки и укрепления конструкций. Для этого планируется использовать метод инъектирования, при котором в трещины будет залит специальный состав. Также специалисты вскрыли часть стены для детального изучения её конструкции и разработки дальнейших этапов реставрации. Параллельно ведутся работы на тыльной стороне мемориала.

На данный момент завершена реставрация левой и правой частей панно. Гранитные плиты, которые проходят реставрацию в Новосибирске, требуют особого внимания к корректировке надписей.

Общая площадь гранитных панно составляет 309 квадратных метров, из которых 160 кв. м занимают сюжетные композиции, а остальные 149 кв. м — текстовые элементы. На текущий момент восстановлено 104 квадратных метра сюжетных панно; завершение их реставрации планируется до конца мая, в то время как работы над текстовыми элементами планируется завершить до конца июня.