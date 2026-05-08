8 мая 1956 года рабочий поселок Мыски в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР получил статус города областного подчинения. При этом, первые поселения появились здесь еще в 1826 году.

«Сегодня Мыски – город, который вносит весомый вклад в развитие Кузбасса. В свое время мысковчане участвовали в освоении Томь-Усинского угольного месторождения и строительстве ГРЭС. И сейчас в городе продолжают работать профессионалы, чей труд важен и в угольном производстве, и в электрогенерации, и во многих других отраслях экономики региона», – отметил губернатор.

Один из значимых подарков к юбилею – капитальный ремонт школы №4 имени космонавта, Героя России Александра Гребенкина, который в ней учился. В поселке Ключевой идет реконструкция дворца культуры «Юбилейный».

«За последние пять лет капитально отремонтированы центральные магистрали, 14 дворовых территорий. В микрорайоне ГРЭС появился парк «Вокзальный», преобразился сквер «Лоси», завершен первый этап благоустройства бульвара на улице Кузнецкой. В центре города, на аллее имени олимпийского чемпиона Александра Воронина, формируется новая точка притяжения – с прогулочными зонами, велодорожкой и скейт-площадкой», – сказал Илья Середюк.

Еще одним значимым для города событием станет создание центра шорской культуры. Этот объект победил во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В Мысках появится этническая прогулочная зона с амфитеатром, фонтаном, детскими и спортивными площадками.

«Уважаемые мысковчане! Спасибо вам за созидательный труд, бережное отношение к истории и искреннюю любовь к малой родине. Желаю вам здоровья, благополучия и семейного счастья. А городу – развития и новых достижений», – обратился к жителям глава региона.

