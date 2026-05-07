В рамках всероссийского проекта «Храним огонь Победы» Вечный огонь зажгли в городе Топки, причем сразу в двух местах – у Мемориала воинам-топкинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и у Обелиска павшим за Родину в 1941-1945 годах. К мемориалам подвели газ по поручению президента России Владимира Путина. Активисты Народного фронта привезли лампу с частицей Вечного огня, которую взяли от могилы Неизвестного солдата в Москве.

«Теперь огонь не гаснет уже у восьми кузбасских мемориалов, посвященных нашим героическим землякам. Уверен, их будет становиться больше. Потому что каждый такой очаг – это знак нашей памяти о героях, которую мы бережно храним, и которая должна послужить важным примером для будущих поколений», – сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Участники и гости почтили память погибших минутой молчания. В конце мероприятия возложили цветы.

Мемориал воинам-топкинцам, павшим в Великую Отечественную войну, открыли 9 мая 1990 года. Он посвящен четырем тысячам жителей округа, которые не вернулись с войны. Комплекс состоит из восьми колонн (пилонов), на них высечены имена воинов-топкинцев, отдавших жизнь за Родину. В центре – скульптура женщины, которая поддерживает солдата. Проект разработал архитектор Борис Лерман из Кемеровского отделения художественного фонда СССР, скульптор – Виктор Никифоров.

Обелиск павшим за Родину открыли в 1967 году. Его сделали по проекту художественной мастерской Новокузнецка, а отлили на Топкинском механическом заводе.

До этого в Кузбассе было шесть мемориалов с постоянно работающим Вечным огнем: три – в Новокузнецке, два – в Кемерове и еще один – в Юрге.

Напомним, 1 мая 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, который позволил Вечные огни, внесенные в список Министерства обороны России, подключать к газу бесплатно и обеспечивать их бесперебойную работу.