Работники СУЭК-Кузбасс и их семьи поддержали традиционную Всероссийскую патриотическую акцию «Окна Победы». На стеклянных входных группах и окнах административно-бытовых комбинатов компании появились праздничные трафареты и изображения с символикой 9 Мая.

Это еще один способ выразить причастность к великому событию. Такие украшения создают особое настроение для всех, напоминая о приближении Дня Победы. Благодаря подобным инициативам и стараниям работников на окнах размещаются белые журавли, бумажные голуби, георгиевские ленты, звезды и другие символы праздника. А как известно, все, что сделано своими руками, несет определенную положительную энергетику и символизм. Каждый бумажный трафарет или вырезанный журавлик — это частичка души, которую люди вкладывают в память о героическом прошлом и отдельная благодарность за мирное небо. Акция продлится до 9 мая, и к ней с каждым днем присоединяется все больше сотрудников.

– «Окна Победы» – яркое напоминание о том, как важно чтить корни и прививать юным сердцам любовь к Родине. Наши дела, наши поступки, наши священные традиции – вот что становится тем самым мостиком, по которому вечная слава наших героев, перешагнет из нашего поколения в будущее. Здорово, что наши работники присоединяются к акции на работе и дома с детьми, – отмечает Юлия Купцова начальник кадрового управления АО «СУЭК-Кузбасс».

Подготовка к празднованию Дня Победы ведется уже более месяца, и каждый считает важным внести свою посильную лепту в общее дело. За это время прошла череда субботников: приведены в порядок памятники и мемориальные места, благоустроены захоронения фронтовиков. Так работники отдают дань уважения людям, благодаря которым была завоевана Победа.

