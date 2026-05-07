«Для нас очень важно не просто поздравить ветеранов с праздником, а уделить им внимание, побыть рядом, выслушать. Это люди, которые пережили войну и знают о ней не по книгам, каждая их история бесценна. Пока есть возможность, мы должны приходить к ним, разговаривать, сохранять их воспоминания. К сожалению, время неумолимо, и очень скоро такой возможности уже не будет. Поэтому сегодня наша задача — окружить ветеранов заботой, поддержкой и уважением, которого они по-настоящему заслуживают», – подчеркнул Анатолий Вайнер.

Накануне Дня Победы работники предприятий СУЭК-Кузбасс навестили 14 ветеранов войны и тружеников тыла и поздравили с грядущим праздником. С каждым годом свидетелей тех событий становится меньше. Среди них — прошедший через суровые испытания боевых действий Алексей Емельянович Чистяков, пережившие блокаду Ленинграда Лидия Васильевна Архипова и Нина Васильевна Ситникова, а также ветераны, чьим трудом ковалась победа в тылу – Мария Никифоровна Баранова и Полина Львовна Бахарева, уже перешагнувшие вековой рубеж. Традиционно в честь праздника Компания выражает признательность ветеранам, вручая им памятные подарки, поздравительные открытки и оказывая дополнительную материальную поддержку.Поздравления с великим Днем уже приняла труженица тыла Мария Васильевна Семенова. Горняки навестили ветерана и выразили слова благодарности. О событиях военных лет она знает не понаслышке, лихолетье встретила девятилетней девочкой. Война прервала обучение, позволив ей окончить лишь четыре класса. Отец ушел на фронт и в последствии пропал без вести. Мать, продав единственную кормилицу семьи – корову, пыталась прокормить четверых детей. Семья на протяжении всего периода голодала, но старалась выжить. Мама работала на ферме, сестра поваром, брат — на бричке. Дети трудились наравне со взрослыми: работали в полях, занимались прополкой. В столь раннем возрасте Мария Васильевна знала, что такое трудодни, носила одежду, сшитую из лоскутков и старых распашонок, и пробовала на вкус затируху – воду, забеленную мукой. В 15 лет переехала вслед за братом в Ленинск-Кузнецкий, где начала трудовой путь в угольной отрасли. Сначала выполняла тяжелую подсобную работу — лепила глиняные шурфы, работала на обогатительной фабрике, скидывая породу. Со временем освоила профессию мотористки и трудилась на шахтах «7 Ноября» и «Комсомолец», откуда впоследствии вышла на заслуженный отдых. День Победы она и сегодня вспоминает со слезами, так ясно в памяти сохранился тот момент, когда громкоговоритель разнёс по всей деревне долгожданную весть о Победе.Среди гостей, приехавших поздравить Марию Васильевну – Анатолий Исакович Вайнер, председатель совета ветеранов шахты «Комсомолец». На протяжении многих лет он оказывает поддержку ветеранам, поздравляет с государственными праздниками и организует тематические мероприятия с их участием.СУЭК-Кузбасс продолжает традицию чествования ветеранов, сохраняя память о подвиге целого поколения, как на фронте, так и в тылу, где ценой огромного труда и самоотверженности ковалась Великая Победа.