Вместе с губернатором Кузбасса цветы к памятнику в кемеровском парке Победы им. Жукова возложили ветераны Великой Отечественной войны и депутаты областного парламента.

«Тяжелая работа стала трудовым фронтом для сотен тысяч кузбассовцев, порой еще совсем юных. Они добывали уголь, производили металл, зерно, множество других видов продукции, необходимых стране. Вместе с фронтовиками они вынесли на своих плечах все испытания и невзгоды, и заслуженно стали частью поколения Победителей», – подчеркнул Илья Середюк.

Губернатор добавил, что жители Кузбасса снабжали всем необходимым фронт, где с гитлеровцами сражались более 415 тысяч земляков-красноармейцев.