На региональном отчетно-программном форуме партии «Единая Россия» озвучили итоги реализации Народной программы за 2021–2025 годы. В его работе принял участие и губернатор Кемеровской области Илья Середюк, который отметил, что за пять лет жизнь кузбассовцев изменилась к лучшему.

– Пять лет назад основой для Народной программы стали десятки тысяч наказов и предложений от жителей региона. Именно на собранные партией идеи наших земляков мы опирались при выборе приоритетных объектов для строительства и ремонта. Форум партии проходит под девизом «Результат есть», и нам действительно есть чем гордиться. В Кузбассе появляются новые школы и поликлиники, ремонтируются дороги, идет газификация села, благоустраиваются парки и набережные — все это меняет жизнь людей к лучшему, — подчеркнул Илья Середюк.

В целом по Народной программе в Кузбассе построили 33 детских сада, открыли 14 новых школ. В этом году в планах ввести в эксплуатацию еще три учреждения, они появятся в Кемерове, Киселевске и Промышленновском округе. За 5 лет капремонт сделали в 59-ти школах, еще девять отремонтируют в этом году. Обновлены два общежития КузГТУ и одно КемГУ, на финальной стадии еще одно от Кемеровского госуниверситета.

Кроме того, свыше 250 учителей, которые пришли трудиться в сельские территории, по федеральным и региональным программам получили по 1 млн рублей.

Идет развитие и системы здравоохранения. В частности, две поликлиники построили в Новокузнецке, по одной — в поселке Промышленная и в поселке Бачатский. К концу текущего года откроются современные поликлиники в Киселевске и Белове. В регионе появились 245 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.

Что касается программы социальной газификации, то и здесь активно выполняются поручения президента. С 2021 года в Кузбассе ввели в эксплуатацию более 800 км газопроводов, газифицировано более 7,5 тысячи частных домовладений. Уровень газификации населения составил 10,4%. Только за 2025 год в Кузбассе подключили более 2700 частных абонентов, завершили строительство 280 км газопроводов. В этом году планируется построить свыше 220 км сетей газораспределения, чтобы еще 8 тысяч новых абонентов имели возможность пользоваться «голубым топливом».

В 2026 году планируется обновить 250 километров дорог, в том числе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На это из бюджетов разных уровней предусмотрено более 18 млрд рублей.