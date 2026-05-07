– Сегодня стало известно, что уже более 250 тысяч наших земляков проголосовали за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», — сказал глава региона.По словам губернатора, участие Кузбасса во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды принесло хорошие результаты. Регион с 2021 по 2025 год получил грантовую поддержку на благоустройство 10 общественных территорий, а в этом году — еще на пять: в Прокопьевске, Мысках, Белове, Киселевске и Ленинск-Кузнецком округе. Напомним, голосование за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по решению президента и при поддержке партии «Единая Россия», продолжается до 12 июня. Кузбассовцам на выбор предлагают 149 локаций в 24 территориях Кузбасса. Все, кто старше 14 лет, могут зайти на сайт zagorodsreda.gosuslugi.ru, авторизоваться через портал «Госуслуги» и выбрать объект. Другой вариант – обратиться к волонтерам, которые в период голосования работают в общественных местах. Фото: АПК.
Официально 07.05.2026
Более 250 тысяч кузбассовцев отдали свои голоса за объекты, которые благоустроят в 2027 году
В Кемерове на региональном форуме партии «Единая Россия», где подвели итоги реализации Народной программы за 5 лет, губернатор Илья Середюк рассказал, сколько жителей региона уже приняли участие в голосовании за объекты благоустройства на 2027 год. Он отметил, что кузбассовцы все активнее вовлекаются в решение вопросов по улучшению территорий.