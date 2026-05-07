Конкурс «Молодежный Кузбасс — идеи для вас» стал третьим направлением инициативного бюджетирования в регионе. Прием заявок открыт. От молодежи ждут проектов по обустройству или переоснащению каких-либо помещений или зданий с созданием в них медиаплощадок, студенческих зон, цифровых студий, мастерских.

– Целенаправленно формируем в регионе систему, где молодые люди могут предлагать свои идеи, а главное – реализовывать их и получать необходимую для этого поддержку. У нас есть успешная практика реализации двух других проектов — «Твой Кузбасс — твоя инициатива» и «Школьные идеи будущего». Они доказали: когда люди сами участвуют в выборе проектов, результат всегда лучше. Я искренне хочу, чтобы Кузбасс развивался и был местом, где комфортно жить, учиться, работать и реализовывать самые смелые инициативы, — подчеркнул губернатор Илья Середюк.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в этом году планируется реализовать два проекта. Региональный бюджет выделит на это 1,5 млн рублей. Один из них от жительницы Киселевска Екатерины Отмаховой, которая предложила создать современную медиастудию.

– Я вижу, как горят глаза у ребят, когда у них в руках камера, и как молодежь хочет, чтобы об их победах и инициативах рассказывали. В статусе Молодежной столицы мы просто обязаны дать им такую площадку. А формат молодежного инициативного бюджетирования отлично будет этому способствовать, — отметила Екатерина Отмахова.

В пресс-службе областного правительства напомнили, что практику инициативного бюджетирования Кузбасс применяет уже несколько лет и входит в десятку регионов России, наиболее успешных по этому направлению. А заявки на конкурс можно подать до 29 мая включительно в «Кузбасском молодежном центре» по адресу: г. Кемерово, пр-т Ленина, 57, в будни с 9:00 до 16:00. Всю информацию о конкурсе можно узнать на сайте.

