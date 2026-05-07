В Кемеровской области определены первые участники реестра креативных индустрий. Отбор из числа предпринимателей ведет специальная комиссия, в которую вошли представители регионального правительства и профильных министерств, специалисты организаций, помогающих бизнесу, а также сотрудники общественных и деловых объединений.

– Кузбасс активно выполняет поручение президента по развитию креативных индустрий. Мы формируем реестр, в который уже вошли 11 предпринимателей, представляющих разные сферы, в том числе дизайн и брендинг, IT и разработку программного обеспечения, медиа и рекламу, производство одежды и аксессуаров, народные художественные промыслы, креативное образование, производство сувенирной продукции. Это важный шаг к созданию в регионе новой экономики, где главные драйверы роста — идеи, креатив и предпринимательская инициатива, — отметил губернатор Илья Середюк.

В реестре уже числится Анастасия Зайцева, которая с 2017 года вместе с командой создает уникальные световые арт‑объекты и витражи. А в этом году Анастасия, которая является многодетной мамой и вдовой участника СВО, прошла обучение по федеральной программе партии «Единая Россия», Корпорация МСП и «Опора России» — «СВОй бизнес».

Вошла в реестр креативных индустрий Кузбасса и студия бренд‑дизайна Ольги Корниловой, а также Лада Четвертных, которая выпускает оригинальные вещи для холодного климата.

Как в пресс-службе областного правительства, попадание в реестр открывает доступ к возможностям в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется по решению президента Владимира Путина. Например, займы по сниженным ставкам, участие в программах господдержки и размещение информации о бизнесе на региональном портале креативнаяиндустрия42.рф.

