В Кемерове прошла традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Кузбасс» и администрации города

Забег был посвящен 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие около сотни команд: школьники, студенты, члены военно-патриотических клубов, сотрудники учреждений и предприятий. Всего почти тысяча человек.

Дистанция составила 3300 метров. Ее разбили на 10 этапов, каждый из которых был посвящен наступательным операциям советской армии в годы войны.

Напомним, что эстафета на призы газеты «Кузбасс» проводится с 1946 года и является неотъемлемой частью праздничных мероприятий в начале мая.

