В Новокузнецке на Площади Побед почтили память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.

Именно здесь 22 июня 1941 года люди из репродукторов узнали о нападении немецких войск на Советский Союз. Отсюда провожали на фронт добровольцев.

После этого у Стелы трудовой доблести губернатор Илья Середюк и глава Новокузнецка Денис Ильин поздравили с наступающим Днем Победы ветеранов и тружеников тыла.

«64 тысячи жителей города ушли на фронт, каждый четвертый из них остался на полях сражений. В тылу шла не менее упорная битва с врагом. Из Новокузнецка отправлялась танковая броня, алюминий, рельсы, уголь, кокс. Каждая вторая бронемашина и самоходка, каждый третий штурмовик страны были защищены броней, выплавленной на КМК. Горожане дали фронту каждый четвертый снаряд, десятки тысяч госпитальных коек, фронтовые топоры, кружки, котелки — и даже стрептоцид, спасавший жизни бойцов», – написал в соцсетях Илья Середюк.

