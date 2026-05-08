Ко Дню Победы интернет-энциклопедия РУВИКИ представляет новый проект — «Линия Победы». Это интерактивная карта Великой Отечественной войны, которая позволяет наглядно проследить ход боевых действий, общее движение линии фронта, изучить детальные карты отдельных сражений и в целом ключевые этапы войны.

Карту сопровождают энциклопедические статьи о ключевых фигурах ВОВ, военных операциях, их ходе и значении. Стоит отметить, что все материалы проекта проходят экспертизу Российской академии наук.

На текущем этапе в «Линии Победы» доступны следующие ключевые операции:

— Ленинградская стратегическая оборонительная операция (10 июля 1941 — 30 сентября 1941);

— Оборонительный этап Битвы за Москву (30 сентября 1941 — 5 декабря 1941);

— Наступательный этап Битвы за Москву (5 декабря 1941 — 20 апреля 1942);

— Сталинградская стратегическая оборонительная операция (17 июля 1942 — 18 ноября 1942);

— Сталинградская стратегическая наступательная операция (19 ноября 1942 — 2 февраля 1943);

— Операция по прорыву блокады Ленинграда «Искра» (12 января 1943 — 30 января 1943);

— Берлинская стратегическая наступательная операция (16 апреля 1945 — 2 мая 1945).

Создатели проекта отмечают, что этот список постепенно собираются дополнять новыми материалами.

Проект «Линия Победы» призван сделать изучение истории более наглядным и доступным, объединяя технологические решения и экспертную проверку данных.

Отдельное внимание в РУВИКИ уделяется сохранению памяти о людях и их подвигах — это направление реализуется в рамках проекта «Наши герои — наша история!». Проект представляет собой открытую библиотеку героев страны, где пользователи могут изучать биографии, читать описания подвигов и дополнять библиотеку историями героев своей семьи. В проекте представлены Герои Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, Герои РФ, Герои социалистического труда, Герои труда РФ и Матери-героини РФ.